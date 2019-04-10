СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-10T10:14:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году Орловщина заключит 51 соглашение с федеральными министерствами и ведомствами на сумму 5,1 миллиардов рублей. Об этом 9 апреля сообщил руководитель регионального Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев на совещании в областной администрации.

- Объем финансирования в рамках соглашений, заключаемых с федеральными органами власти, более чем в 1,5 раза превышает показатели 2018 года.На софинансирование соглашений с федеральными органами власти из областного бюджета будет направлено 507 миллионов рублей.При этом общий объем федеральных безвозмездных поступлений в Орловскую область в текущем году предусмотрен в объеме 14,3 миллиардов рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе облправительства.

Средства федерального бюджета в 2019 году поступят в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов как по соглашениям в рамках реализации национальных проектов, так и в рамках иных мероприятий государственных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU