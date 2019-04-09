В Орле прошла Международная выставка кошек

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-09T10:49:12+03:00

Не обошлось без традиционных шалостей четвероногих [фото]

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В воскресенье, 7 апреля, в Областном центре народного творчества прошла Юбилейная Международная выставка кошек, приуроченная к 30-летию Орловского клуба любителей кошек «Феликс».

Не обошлось на выставке и без традиционных кошачьих шалостейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В рамках программы прошли конкурсы на самый оригинальный кошачий карнавальный костюм, на самые маленькие ушки, самые короткие хвосты, на самых маленьких и больших кошек, а также конкурс двойников «Мы с хозяином похожи». Портретная схожесть оказалась феноменальной! - рассказала «КП» Инесса Сиротинина, председатель клуба.

Кто на выставке главный экспонат?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Не обошлось на выставке и без традиционных кошачьих шалостей. Котики показывали, кто на выставке главный – делали «кусь», фыркали и даже пытались сбить конкурентов с толку самым дерзким образом.

ИСТОЧНИК KP.RU