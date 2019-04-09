В Орле прошла Международная выставка кошек
В воскресенье, 7 апреля, в Областном центре народного творчества прошла Юбилейная Международная выставка кошек, приуроченная к 30-летию Орловского клуба любителей кошек «Феликс».
Не обошлось на выставке и без традиционных кошачьих шалостейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- В рамках программы прошли конкурсы на самый оригинальный кошачий карнавальный костюм, на самые маленькие ушки, самые короткие хвосты, на самых маленьких и больших кошек, а также конкурс двойников «Мы с хозяином похожи». Портретная схожесть оказалась феноменальной! - рассказала «КП» Инесса Сиротинина, председатель клуба.
Кто на выставке главный экспонат?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Не обошлось на выставке и без традиционных кошачьих шалостей. Котики показывали, кто на выставке главный – делали «кусь», фыркали и даже пытались сбить конкурентов с толку самым дерзким образом.
ИСТОЧНИК KP.RU