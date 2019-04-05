2019-04-05T09:37:22+03:00
Общество

Троих водителей подшофе поймали орловские госавтоинспекторы

Нарушителям грозят крупные штрафы и лишение прав
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле сотрудники Госавтоиснпекции продолжают ловить на дорогах нетрезвых водителей. За прошедшие сутки полицейские поймали троих любителей сесть за руль в состоянии подшофе.

- В ежедневных рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям были выявлены 3 водителя, 1 находился в состоянии опьянения, 2 отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За пьяное вождение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до трех лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное же управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения влечет уголовную ответственность с возможностью лишения свободы на срок до двух лет либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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