СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-04T17:26:11+03:00

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В орловских тюремных храмах проходит Неделя молитвы. В течение семи дней до 7 апреля идут богослужения. Каждый день посвящен определенному прошению: о подозреваемых, обвиняемых и осужденных, о совершении правосудия, о жертвах преступлений, о семьях людей, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, о возвращении осужденных в общество.

Завершится Неделя молитвы божественной литургией о тюремных священнослужителях и обо всех содействующих осуществлению миссии тюремного служения, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Сейчас в орловских учреждениях уголовно-исполнительной системы действуют три православных домовых храма, одна молитвенная комната, одна часовня и один храм. Православная община осужденных насчитывает более 800 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU