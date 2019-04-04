В орловских тюремных храмах проходит Неделя молитвы
В орловских тюремных храмах проходит Неделя молитвы. В течение семи дней до 7 апреля идут богослужения. Каждый день посвящен определенному прошению: о подозреваемых, обвиняемых и осужденных, о совершении правосудия, о жертвах преступлений, о семьях людей, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, о возвращении осужденных в общество.
Завершится Неделя молитвы божественной литургией о тюремных священнослужителях и обо всех содействующих осуществлению миссии тюремного служения, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.
Сейчас в орловских учреждениях уголовно-исполнительной системы действуют три православных домовых храма, одна молитвенная комната, одна часовня и один храм. Православная община осужденных насчитывает более 800 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU