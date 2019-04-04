Суд приговорил орловца к 10 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-04T15:36:50+03:00

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Суд приговорил жителя Мценска к 10 месяцам исправительных работ за уклонение от уплаты алиментов. Своему ребенку мужчина задолжал более 200 тысяч рублей.

- Орловец, зная об обязанности ежемесячных выплат на содержание собственного ребенка, нигде не работал, материальной помощи не оказывал, судьбой собственного ребенка не интересовался, несмотря на то, что ранее был привлечен к административной ответственности, - сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Чтобы избежать уголовной ответственности за неуплату алиментов, мужчина делал разовые платежи. Но они были несоизмеримы с установленной суммой по судебному решению. Тогда в отношении отца возбудили уголовное дело и направили его в суд.

Изучив все обстоятельства дела, суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU