2019-04-04T15:36:50+03:00
Происшествия

Суд приговорил орловца к 10 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов

Мужчина задолжал своему ребенку более 200 тысяч рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Суд приговорил орловца к 10 месяцам исправительных работ за неуплату алиментовСуд приговорил орловца к 10 месяцам исправительных работ за неуплату алиментовФото: Архив "КП"
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Суд приговорил жителя Мценска к 10 месяцам исправительных работ за уклонение от уплаты алиментов. Своему ребенку мужчина задолжал более 200 тысяч рублей.

- Орловец, зная об обязанности ежемесячных выплат на содержание собственного ребенка, нигде не работал, материальной помощи не оказывал, судьбой собственного ребенка не интересовался, несмотря на то, что ранее был привлечен к административной ответственности, - сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Чтобы избежать уголовной ответственности за неуплату алиментов, мужчина делал разовые платежи. Но они были несоизмеримы с установленной суммой по судебному решению. Тогда в отношении отца возбудили уголовное дело и направили его в суд.

Изучив все обстоятельства дела, суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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