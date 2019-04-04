В Орле наградили участников фестиваля патриотической песни «Моя Россия — 2019»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-04T10:54:43+03:00

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В Орле наградили участников открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия — 2019». Гала-концерт и церемония награждения лауреатов состоялись в концертном зале института культуры 3 апреля.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, фестиваль проходил в Орле с 28 февраля по 2 марта. В нем приняли участие более 150 исполнителей. После нескольких отборочных туров 37 из них получили возможность бороться за звание победителя в разных возрастных категориях в номинациях «Соло» и «Ансамбль».

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Участниками гала-концерта стали студенты, школьники, молодые исполнители патриотической песни, орловцы и иногородние участники в возрасте от 14 до 35 лет. Все они представили зрителям лучшие конкурсные номера.

ИСТОЧНИК KP.RU