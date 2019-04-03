Орловцам расскажут об истории памятника Лескову
Мероприятие пройдет в преддверии Международного дня памятных мест
Орловцам расскажут об истории памятника ЛесковуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Мероприятие, посвященное Международному дню памятников и памятных мест, пройдет в Доме Грановского 18 апреля. Сейчас в музее располагается выставочная экспозиция Дома Лескова.
- Научные сотрудники музея расскажут орловцам об истории городской усадьбы семьи Николая Лескова, о памятнике Лескову и о знаменитом скульпторе Орехове, который возглавлял авторский коллектив, работавший над созданием памятника, - сообщили «КП» организаторы.
Начало мероприятия в 15 часов.
Адрес: улица 7 Ноября, 24.
ИСТОЧНИК KP.RU