СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-03T10:05:30+03:00

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Руководитель орловского следственного управления проведет прием с предпринимателями. Представителей малого и среднего бизнеса генерал-майор юстиции Анатолий Щуров примет 9 апреля.

- По вопросам записи на личный прием руководителя следственного управления следует обращаться по телефону: 8 (4862) 59-19-61, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием пройдет с 10 до 12 часов по адресу: улица Комсомольская, 231.

Напомним, с февраля 2019 года в следственном управлении начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес. Прием сообщений осуществляется в круглосуточном режиме по номеру: 8-920-800-54-50.

ИСТОЧНИК KP.RU