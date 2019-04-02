Социальные проекты и нетворкинг: орловцев приглашают на лекцию

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-02T10:20:24+03:00

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Грядущие выходные жители Орла могут провести с пользой. Горожан приглашают на лекцию, темой которой станут социальные проекты и нетворкинг. Локация – Центр своевременного искусства.

Спикером выступит эксперт Фонда "Наше Будущее", руководитель Лаборатории Социального Развития Виталий Фатеев.

- Виталий занимается организацией мероприятий федерального уровня. В их числе - премьерный показ фильма 28 панфиловцев, который открывал министр культуры и присутствовало больше 10 тысяч зрителей, а также другие значимые проекты, - рассказали организаторы.

Темы же будут затронуты следующие: технология карьеры, выстраивание коммуникаций, социальные лифты. Участие бесплатное! Записаться можно здесь.

КОГДА, ГДЕ?

7 апреля в 13.00

ул. Ленина, д. 1, (Типография "Труд", 4 этаж)

ИСТОЧНИК KP.RU