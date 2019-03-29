Шесть тысяч 770 детей родилось на Орловщине в 2018-м

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-29T10:06:09+03:00

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В Орле состоялось совещание, центральной темой которого стала поддержка рождаемости в регионе. Было отмечено, что в прошлом году в регионе родилось 6 тысяч 770 малышей.

Совещание провел губернатор, с присутствующими он обсудил реализацию региональных проектов в рамках нацпроекта «Демография».

- Наша задача – не снижать планку и обеспечивать поступательное достижение целевых показателей национальных проектов, − заявил Андрей Клычков.

Обсуждался на совещании вопрос поддержки многодетных семей, решение жилищного вопроса, медицинскую составляющую, дополнительные места в детских садах и яслях, социальную защиту населения. -

- Андрей Клычков обозначил жесткие сроки членам Правительства региона для подготовки предложений по созданию комплекса мер поддержки семей с детьми в Орловской области, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU