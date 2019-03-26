Несовершеннолетнего орловца поймали при попытке сбыта наркотиков

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-26T13:18:22+03:00

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В Орле на попытке сбыта наркотиков поймали несовершеннолетнего парня. «Подработку» наркодилером парень нашел в интернете, однако разжиться деньгами незаконным путем ему не удалось – 17-летнего орловца задержали правоохранители.

- По данным следствия, подозреваемый, используя мессенджер «Telegram», вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, получил от него наркотическое средство 14,83 грамма для дальнейшего незаконного распространения. Однако довести свой преступный умысел до конца несовершеннолетний не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Региональный СК возбудил уголовное дело о приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU