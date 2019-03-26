2019-03-26T13:18:22+03:00
Происшествия

Несовершеннолетнего орловца поймали при попытке сбыта наркотиков

«Подработку» наркодилером парень нашел в интернете
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле на попытке сбыта наркотиков поймали несовершеннолетнего парня. «Подработку» наркодилером парень нашел в интернете, однако разжиться деньгами незаконным путем ему не удалось – 17-летнего орловца задержали правоохранители.

- По данным следствия, подозреваемый, используя мессенджер «Telegram», вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, получил от него наркотическое средство 14,83 грамма для дальнейшего незаконного распространения. Однако довести свой преступный умысел до конца несовершеннолетний не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Региональный СК возбудил уголовное дело о приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С февраля на Орловщине растет уровень заболеваемости корью среди непривитых жителей
Фонд капремонта приведет в порядок фасады домов на улице Ленина в Орле
Орловские полицейские по «горячим следам» задержали грабителя
Четверых нетрезвых водителей поймали инспекторы на дорогах Орла
Чиновники расторгают контракт с одним из перевозчиков в Орле
Орловская область продолжит сотрудничество с Вьетнамом
18-летнего дебошира задержали в орловском торговом центре
Ночью в Орле пожарные тушили дачу
Весенний сезон охоты на Орловщине начнется с 29 марта
«Проявляя участие»: полицейские и общественники продолжают проводить встречи с орловскими пенсионерами
С жилищно-коммунальными вопросами пришли орловцы к главе администрации
Из-за перекала печи в Орле вспыхнула баня
Ночные учения провели спасатели в узловой больнице на станции «Орел»
Орловских предпринимателей обучат работе с онлайн-кассами
Купальный сезон в Орле стартует 1 июня
На областной экологический субботник выйдут орловцы 20 апреля
В Орле двое парней попытались украсть ящик с пожертвованиями
Под Орлом несовершеннолетний мотоциклист покалечился в ДТП
Вора-карманника задержали в Орле полицейские
На Орловщине готовятся к пожароопасному периоду в лесах
Разум, интуиция, скорость, команда: орловцы проявят свою эрудицию в интеллектуальной игре
В Орле планируется отремонтировать 98 крыш
Премьера новых песен Александра Сорочьева ждет орловцев 30 марта
На Орловщине началось половодье
Из-за махинации со счетчиком орловский предприниматель остался без электроэнергии и с большим долгом