На орловской трассе "ВАЗ" улетел в кювет и перевернулся

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-25T11:18:49+03:00

Водитель автомобиля не справился с управлением

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Сегодня ночью, 25 марта, на трассе под Орлом легковой автомобиль марки "ВАЗ" вылетел в кювет и опрокинулся на крышу. Водитель легковушки не справился с управлением.

Авария случилась на трассе "Орел-Калуга" в Болховском районе в четвертом часу ночи.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ-2112" не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель и пассажир, находившиеся в атомобиле, не пострадали, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU