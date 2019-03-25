На орловской трассе "ВАЗ" улетел в кювет и перевернулся
Водитель автомобиля не справился с управлением
Фото: архив "КП"
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Сегодня ночью, 25 марта, на трассе под Орлом легковой автомобиль марки "ВАЗ" вылетел в кювет и опрокинулся на крышу. Водитель легковушки не справился с управлением.
Авария случилась на трассе "Орел-Калуга" в Болховском районе в четвертом часу ночи.
- Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ-2112" не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель и пассажир, находившиеся в атомобиле, не пострадали, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU