Новая рабочая неделя в Орле начнется с небольшого потепления

СЕГОДНЯ 14:10 2019-03-24T14:10:40+03:00

В дневные часы +6, однако ночью все еще минусовые значения

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Последняя неделя марта в Орле начнется с небольшого потепления. В дневные часы температура воздуха поднимется до +6 градусов, однако ночью столбики термометров все еще уйдут в минусовые значения.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 25 марта от -1 до +6 градусов. Облачность будет переменной, осадков не предвидится. Скорость ветра 2 м/с.

Во вторник 26 числа облачно с прояснениями и временами небольшой дождь. Ночью 0 градусов, днем разогреется до 6 выше нуля. Скорость ветра 3 м/с.

В среду 27 марта холоднее. В дневные часы до +3, ночью -1 градус. День будет пасмурным и дождливым, скорость ветра 2 м/с.

В четверг 28 марта всего до +2 градусов днем. Ночью термометры покажут и вовсе -3 градуса. Облачность переменная, небольшие кратковременные осадки - дождь и снег. Ветер будет дуть со скоростью 8 м/с.

В пятницу 29 числа -2…+3. Пасмурно, снова снег с дождем, ветер 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU