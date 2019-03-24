«Кошкин дом»: в орловском театре состоялась премьера сказки для всей семьи
В орловском театре для детей и молодежи «Свободное пространство» состоялась премьера сказки для всей семьи «Кошкин дом». Известное произведение авторства Маршака обрела новое прочтение и исполнение.
Сказку «Кошкин дом» с детства знает каждый. Поэтому режиссер постановки Сергей Пузырев подошел к постановке нестандартно.
Известная всем с детства сказка обрела новое звучаниеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Нет смысла пересказывать сюжет этой известной сказки, поэтому мы решили усложнить пространство спектакля. Сделали акцент не на сюжетную, а на зрелищную составляющую. Получился музыкальный аттракцион: мюзикл с элементами цирка, эксцентрики, песнями и танцами, - рассказал Сергей Пузырев, режиссер спектакля.
Артистам пришлось пройти настоящую цирковую подготовку: жонглирование, акробатика, воздушная гимнастика, эквилибристика. Актерская игра и цирковое искусство органично сплелись в новой постановке и порадовали зрителя.
Артистам пришлось поучиться азам циркового искусстваФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Спектакль вышел озорным и ярким, заставляющим от души посмеяться и в то же время наполненным смыслом, напоминающим о прекрасной детской поре и вещах вечных.
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КОГДА, ГДЕ?
Пл. Карла Маркса, 2
27 апреля, 12.00
6+
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ИСТОЧНИК KP.RU
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