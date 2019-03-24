«Кошкин дом»: в орловском театре состоялась премьера сказки для всей семьи

СЕГОДНЯ 13:43 2019-03-24T13:45:53+03:00

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В орловском театре для детей и молодежи «Свободное пространство» состоялась премьера сказки для всей семьи «Кошкин дом». Известное произведение авторства Маршака обрела новое прочтение и исполнение.

Сказку «Кошкин дом» с детства знает каждый. Поэтому режиссер постановки Сергей Пузырев подошел к постановке нестандартно.

Известная всем с детства сказка обрела новое звучаниеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Нет смысла пересказывать сюжет этой известной сказки, поэтому мы решили усложнить пространство спектакля. Сделали акцент не на сюжетную, а на зрелищную составляющую. Получился музыкальный аттракцион: мюзикл с элементами цирка, эксцентрики, песнями и танцами, - рассказал Сергей Пузырев, режиссер спектакля.

Артистам пришлось пройти настоящую цирковую подготовку: жонглирование, акробатика, воздушная гимнастика, эквилибристика. Актерская игра и цирковое искусство органично сплелись в новой постановке и порадовали зрителя.

Артистам пришлось поучиться азам циркового искусстваФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Спектакль вышел озорным и ярким, заставляющим от души посмеяться и в то же время наполненным смыслом, напоминающим о прекрасной детской поре и вещах вечных.

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Пл. Карла Маркса, 2

27 апреля, 12.00

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ИСТОЧНИК KP.RU