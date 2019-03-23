2019-03-23T13:01:15+03:00
Общество

Люди как люди: в Орле пройдет Межрегиональный инклюзивный фестиваль

Программу готовит Орловский областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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2 апреля в литературном музее имени Тургенева в Орле пройдет Межрегиональный инклюзивный фестиваль «Люди как люди». Программу готовит Орловский областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

- Это событие приурочено к Всемирному дню распространения информации об аутизме, учрежденного Организацией Объединенных наций. Цель фестиваля – не только информирование о проблеме аутизма, но и поддержка и включение в социальную среду людей с расстройством аутистического спектра и их семей, помощь обществу в понимании и принятии «особенных» детей и взрослых, - поделились с «КП» организаторы.

Начало мероприятия запланировано на 15 часов.

Адрес: улица Тургенева, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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