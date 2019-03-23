Люди как люди: в Орле пройдет Межрегиональный инклюзивный фестиваль
2 апреля в литературном музее имени Тургенева в Орле пройдет Межрегиональный инклюзивный фестиваль «Люди как люди». Программу готовит Орловский областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
- Это событие приурочено к Всемирному дню распространения информации об аутизме, учрежденного Организацией Объединенных наций. Цель фестиваля – не только информирование о проблеме аутизма, но и поддержка и включение в социальную среду людей с расстройством аутистического спектра и их семей, помощь обществу в понимании и принятии «особенных» детей и взрослых, - поделились с «КП» организаторы.
Начало мероприятия запланировано на 15 часов.
Адрес: улица Тургенева, 11.
ИСТОЧНИК KP.RU