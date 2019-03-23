18-летний орловец арестован за разбойное нападение

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-23T12:58:59+03:00

Вместе со своим приятелем он напал на прохожего и, применив силу, отобрал чужое имущество

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В Ливнах сотрудники полиции установили двоих местных жителей, подозреваемых в разбойном нападении. Инцидент произошел еще в феврале.

Подойдя к прохожему, двое неизвестныхпотребовали мужчину отдать его имущество. Применив силу, незнакомцы избили его и отняли мобильный телефон, деньги и банковскую карту. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 13 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий оба подозреваемых в преступлении были установлены. Молодые люди 18-ти и 17-ти лет признались в случившемся, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас 18-летний орловец арестован. Решается вопрос об избрании меры пресечения второму подозреваемому.

ИСТОЧНИК KP.RU