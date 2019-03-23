СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-23T12:53:19+03:00

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На Орловщине выбирали сильнейшую команду по ликвидации последствий автоаварий. Соревнования среди спасателей провели в пожарной части № 1 по охране Советского района Орла.

Каждый боевой расчет состоял из четырех человек с соответствующей аттестацией и медицинской подготовкой. Всем им предстояло пройти несколько этапов и показать свои навыки по оказанию помощи попавшим в ДТП.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Согласно замыслу, в результате произошедшей аварии пострадали водитель и пассажир. Люди оказались зажаты в автомобиле. Сперва команды оценивали ситуацию и готовили аварийно-спасательные инструменты, затем - зафиксировали машину и обесточили ее. Выбив стекла, пожарные накрывали защитным покрывалом пострадавших и с помощью гидравлического оборудования разрезали стойки кузова и снимали крышу. Пассажирам спасатели накладывали шейный воротник и шину на руку или ногу. Потом с помощью носилок переносили их к обозначенному финишу.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Перед участниками соревнований стояла задача выполнить упражнение быстро и постараться избежать ошибок. Так, по оценке судейской бригады, лучший результат показали сотрудники пожарно-спасательной части № 2 по охране Северного района Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU