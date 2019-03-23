СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-23T12:49:42+03:00

К уголовной ответственности привлекли орловчанку за неуплату алиментов Фото: Архив "КП"

Женщину уже наказывали ста часами обязательных работ, но она продолжила не платить

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К уголовной ответственности привлекли орловчанку за неуплату алиментов своему несовершеннолетнему ребенку. Выплачивать суммы ежемесячно женщину обязал суд.

Ранее орловчанку за неуплату уже наказывали ста часами обязательных работ. Но, зная о своих обязанностях, женщина продолжала не платить.

- По факту нарушений следственным органом в отношении орловчанки возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU