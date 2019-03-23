К уголовной ответственности привлекли орловчанку за неуплату алиментов
Женщину уже наказывали ста часами обязательных работ, но она продолжила не платить
К уголовной ответственности привлекли орловчанку за неуплату алиментовФото: Архив "КП"
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К уголовной ответственности привлекли орловчанку за неуплату алиментов своему несовершеннолетнему ребенку. Выплачивать суммы ежемесячно женщину обязал суд.
Ранее орловчанку за неуплату уже наказывали ста часами обязательных работ. Но, зная о своих обязанностях, женщина продолжала не платить.
- По факту нарушений следственным органом в отношении орловчанки возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU