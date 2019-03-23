2019-03-23T12:46:31+03:00
Общество

Орловцы предложили внести изменения в схему движения транспорта

Особенно транспортный вопрос по-прежнему беспокоит жителей Новой Ботаники
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы предложили внести изменения в схему движения транспортаОрловцы предложили внести изменения в схему движения транспортаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцы предложили внести изменения в схему движения транспорта. Своими идеями жители Орла поделились с властями 21 марта на заседании профильного комитета по развитию экономики и поддержке предпринимательства орловского горсовета.

Особенно транспортный вопрос по-прежнему беспокоит жителей Новой Ботаники. По их словам, в спальном районе наиболее интенсивное движение маршруток необходимо утром и вечером.

- Днем можно переставлять автобусы на другие городские маршруты. Так же маршрут № 39 необходимо продлить до дома № 15 и перестроить его схему движения по городу, чтобы он шел через Красный и Октябрьский мосты, - предложили орловцы.

Пожаловаться депутатам пришли и жители улицы Московской. По словам орловцев, водители маршруток регулярно проскакивают остановку «Экран», чтобы забрать больше пассажиров у завода имени Медведева или возле вокзала.

Со слов чиновников, в Орле уже идет подготовка документов на конкурс перевозчиков. Главы города отметили, что пожелания жителей будут внимательно изучены и учтены при изменении схемы движения транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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