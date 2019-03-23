СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-23T12:44:30+03:00

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Директору орловской школы, где дети чистили снег на крыше, объявили выговор. Проверкой случая занялась прокуратура после многочисленных публикаций об этом в СМИ.

Напомним, ученики 13 и 15-ти лет чистили крышу «Островской СОШ» в начале февраля текущего года. Работы на высоте несовершеннолетние проводили без средств страховки. А родители детей и вовсе такого согласия на чистку снега на крыше не давали.

- По результатам проверки межрайонным прокурором в адрес главы администрации Ливенского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого директору образовательного учреждения объявлен выговор, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

Кроме того, руководителя учреждения привлекли к административной ответственности с обязанностью выплатить штраф в размере 10 000 рублей. Пока судебный акт о назначении наказания не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU