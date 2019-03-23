Директору орловской школы, где дети чистили снег на крыше, объявили выговор
Директору орловской школы, где дети чистили снег на крыше, объявили выговор. Проверкой случая занялась прокуратура после многочисленных публикаций об этом в СМИ.
Напомним, ученики 13 и 15-ти лет чистили крышу «Островской СОШ» в начале февраля текущего года. Работы на высоте несовершеннолетние проводили без средств страховки. А родители детей и вовсе такого согласия на чистку снега на крыше не давали.
- По результатам проверки межрайонным прокурором в адрес главы администрации Ливенского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого директору образовательного учреждения объявлен выговор, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.
Кроме того, руководителя учреждения привлекли к административной ответственности с обязанностью выплатить штраф в размере 10 000 рублей. Пока судебный акт о назначении наказания не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU