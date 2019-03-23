2019-03-23T12:30:45+03:00
Звезды

В Орле стартует трехдневный фестиваль для детей «Волшебный фонарик»

В его рамках с 27 по 29 марта на сцене театра «Русский стиль» покажут шесть спектаклей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле стартует трехдневный фестиваль для детей «Волшебный фонарик»В Орле стартует трехдневный фестиваль для детей «Волшебный фонарик»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле стартует шестой городской фестиваль для детей «Волшебный фонарик». В его рамках с 27 по 29 марта на сцене орловского театра «Русский стиль» имени Бахтина покажут шесть спектаклей.

Так, 26 марта в 11 утра артисты театральной студии «Маскарад» дворца пионеров и школьников им. Гагарина покажут постановку «Да здравствует Кукарямба!» по мотивам сказки Линдгрен «Пеппи Длинный чулок». На следующий день, в это же время выступят молодые актеры студии «Маскарад» средней школы № 50 со спектаклем «Кошкин дом» по сказке Маршака.

28 марта в 11 утра историю из жизни вольных псов на сцене разыграет театральная студия «Действующие лица» Дома детского творчества Заводского района. Артисты покажут постановку «Прощай, овраг!» по повести Сергиенко. В этот же день в 14 часов чисто английский детектив «Бесценная старушка» представит театральная студия «Звезда» Центра изучения иностранных языков «Биг-Бен».

В завершающий день фестиваля, 29 марта, также состоится показ двух спектаклей. В 11 утра с «Новыми приключениями Алисы» выступит театральная студия «Звезда», в 14 часов театр-студия «Сфера» гимназии № 16 со спектаклем-фантазией «Мгновение длится вечность».

Имена победителей узнают участники на церемонии закрытия фестиваля 29 марта в 14:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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