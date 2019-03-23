2019-03-23T12:27:30+03:00
Общество

На Орловщине подвели итоги конкурса на звание «Лучший народный дружинник»

Финалистов отметят Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На Орловщине подвели итоги ежегодного конкурса на звание «Лучший народный дружинник». Проводился конкурс по указу главы региона.

Так, лучшей стала член народной дружины Железнодорожного района Орла Ирина Михлина. Второе место занял член народной дружины Заводского района Орла Александр Хлебтовский, третье - жительница Колпнянского района Антонина Прокопова из народной дружины «Патриот».

- Лучшим общественным формированием правоохранительной направленности региона стала народная дружина Малоархангельского района. Второе место завоевала Ливенская городская дружина, третье – народная дружина Заводского района Орла, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

Лучших дружинников и коллективов дружин-победителей отметят Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Люди как люди: в Орле пройдет Межрегиональный инклюзивный фестиваль
18-летний орловец арестован за разбойное нападение
О последствиях употребления наркотиков рассказали орловские полицейские в Центре соцпомощи
На Орловщине выбирали сильнейшую команду по ликвидации последствий автоаварий
К уголовной ответственности привлекли орловчанку за неуплату алиментов
Орловцы предложили внести изменения в схему движения транспорта
Директору орловской школы, где дети чистили снег на крыше, объявили выговор
В Орле стартует трехдневный фестиваль для детей «Волшебный фонарик»
«Битва хоров» состоится в Орле в воскресенье
В Орле на улице Планерной построят ясли
Как орловцам избежать кражи имущества из гаража
Обстоятельства капремонта аварийного дома на улице Пушкина в Орле проверит прокуратура
Выступления богатырей увидят орловцы на заставе в Знаменке
Мини-трактор подарили воспитанникам орловской «Детской деревни – SOS Лаврово»
Детские площадки в Северном районе Орла оборудуют новым инвентарем
В Орле полтора миллиона рублей направят на расселение жителей аварийных домов
СК завершил расследование дела о двух орловских закладчицах
Протечку крыши в доме, где случились взрывы бытового газа в Орле, устранят летом
В Орле разыскиваются очевидцы ДТП с наездом на 13-летнюю девочку
В Орле с профессиональным праздником поздравили работников культуры
В Орле продолжают латать дороги
Орловцы увидят спектакль «Отель Сальвадор»
Из-за ям на дорогах в Орле ограничили движение
На два года отправится в колонию орловец, лишивший глаза соседа
Главы районов Орла встретятся с жителями
Клуб в горпарке Орла выставили на продажу
На выходных в Орле будет пасмурно и сыро
«Зенит»: поправки в закон о долевом строительстве - не повод останавливаться