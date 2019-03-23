На Орловщине подвели итоги конкурса на звание «Лучший народный дружинник»
На Орловщине подвели итоги ежегодного конкурса на звание «Лучший народный дружинник». Проводился конкурс по указу главы региона.
Так, лучшей стала член народной дружины Железнодорожного района Орла Ирина Михлина. Второе место занял член народной дружины Заводского района Орла Александр Хлебтовский, третье - жительница Колпнянского района Антонина Прокопова из народной дружины «Патриот».
- Лучшим общественным формированием правоохранительной направленности региона стала народная дружина Малоархангельского района. Второе место завоевала Ливенская городская дружина, третье – народная дружина Заводского района Орла, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.
Лучших дружинников и коллективов дружин-победителей отметят Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU