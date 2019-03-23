2019-03-23T10:39:43+03:00
Общество

Протечку крыши в доме, где случились взрывы бытового газа в Орле, устранят летом

Такое обещание жильцам дал сити-менеджер Александр Муромский
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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Протечку крыши в доме № 11 по улице Красноармейской в Орле, где случилось несколько взрывов бытового газа, устранят летом. Такое обещание дал сити-менеджер Александр Муромский жильцам-инициаторам встречи в Советском районе города.

- Сейчас администрацией города совместно с ООО «УК Советского района» ведется разработка проектно-сметной документации. Проблема с протечкой кровли будет устранена за счёт капитального ремонта крыши дома, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Во время встречи орловцы обратили внимание главы администрации и на состояние двора. Они оценили его как неудовлетворительное. Также местные пожаловались на перенакопление воды при таянии снега на пересечении улиц Красноармейской и Октябрьской.

В ответ Муромский порекомендовал жильцам провести общее собрание собственников, чтобы подать заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» для комплексного благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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