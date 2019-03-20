Специально обученные активисты будут защитят Орел от ЧС наряду с профессионалами

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-20T09:18:47+03:00

К борьбе готовы уже 50 человек

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Специально обученные активисты будут защищать Орел от ЧС наряду с профессионалами. План совместной борьбы молодежная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей» согласует с городской администрацией.

Торжественное мероприятие состоится уже сегодня, 20 марта. План подпишут глава администрации Орла Александр Муромский и руководитель «ВСКС» Евгений Козеев. Согласно ему, в 2019 году совместная работа будет заключаться в защитне населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Сейчас в Орле 50 специально обученных активистов «ВСКС», готовых к борьбе с ЧС. При необходимости их количество может быть увеличено, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU