«Правнуки победителей»: орловские школьники напишут сочинения о прадедах-воинах

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-18T16:39:57+03:00

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Орловские школьники напишут сочинения о прадедах-воинах в рамках проекта «Правнуки победителей». Общероссийский конкурс исследовательских работ и сочинений «Мой прадед» проводит движение «Бессмертный полк России».

Для участия в срок до 31 марта, используя базы архивов Министерства обороны РФ (obd-memorial.ru, pamyat-naroda.ru, podvignaroda.ru), семейные архивы, книги, газеты, нужно собрать информацию о боевом пути прадеда, участвовавшего в Великой Отечественной войне или военных конфликтах 30-х – 40-х годов. Каждый участник должен заполнить учетную карточку бойца на сайте конкурса – http://www.pravnuki-pobediteley.ru, написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам и сохранить выполненную работу.

Принять участие могут школьники в возрасте от 11 до 18 лет. Все участники независимо от итогов получат электронный сертификат, победители региональных этапов - памятные призы. Десять победителей примут участие в шествии Бессмертного полка в Москве по Красной Площади рядом с президентом России 9 мая. Главного победителя конкурса наградят путевкой в лагерь «Орленок».

ИСТОЧНИК KP.RU