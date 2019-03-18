СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-18T10:46:09+03:00

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Тонущую собаку вытащили спасатели из воды в Орле в субботу днем, 16 марта. О том, что животное самостоятельно не может выбраться на берег, сотрудникам МЧС сообщил очевидец. На место отправились спасатели Центральной спасательной станции. Залезть в воду пришлось и им самим.

Собака провалилась под лед между подвесным и Александровским мостами. Добравшись вплавь до животного, спасатели вытащили ее на берег.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 16 раз, из них – девять на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU