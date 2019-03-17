Большая вечёра пройдет в Орле
Третья большая орловская вечёра состоится в областном центре. В этот раз событие приурочено к празднику коляда, организаторы уверяют – будет интересно.
Вечера соберет любителей русских традиций, танцев, старинных игр, забав.
- Гостей ждут шуточные забавы от ватаги ряженых, гадания, пляски, игры, забавы, беспроигрышная лотерея, мастер-классы для детей и взрослых, много новых знакомств с единомышленниками, - поделились организаторы.
Также на вечере будет общий стол, так что все желающие могут принести угощения, мед и травы для чая. Специальный гость – проснувшийся медведь. Вход свободный!
КОГДА, ГДЕ?
23 марта, 16.00
Каменская площадь, 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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