2019-03-17T12:53:35+03:00
Звезды

Большая вечёра пройдет в Орле

Специальный гость – проснувшийся медведь
Ольга СУПОНЕВА
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Третья большая орловская вечёра состоится в областном центре. В этот раз событие приурочено к празднику коляда, организаторы уверяют – будет интересно.

Вечера соберет любителей русских традиций, танцев, старинных игр, забав.

- Гостей ждут шуточные забавы от ватаги ряженых, гадания, пляски, игры, забавы, беспроигрышная лотерея, мастер-классы для детей и взрослых, много новых знакомств с единомышленниками, - поделились организаторы.

Также на вечере будет общий стол, так что все желающие могут принести угощения, мед и травы для чая. Специальный гость – проснувшийся медведь. Вход свободный!

КОГДА, ГДЕ?

23 марта, 16.00

Каменская площадь, 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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