2019-03-17T12:43:32+03:00
Звезды

«Крым наш»: в Орле откроется новая выставка

Произведения, представленные в экспозиции, перенесут ее гостей на Крымский полуостров
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-region.ruФото: orel-region.ru
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В Орле состоится открытие новой выставки «Крым наш». В экспозицию войдут произведения созданные в Крыму или по мотивам пребывания на полуострове.

Участие в выставке примут такие художники как Дмитрий Белюкин, Евгений Ромашко, Андрей Захаров, Олег Молчанов, Станислав Москвитин, Дмитрий Слепушкин, Владимир Штейн – большинство Заслуженные художники России.

Кстати, в экспозиции будет представлена редкая картина «У берегов Крыма» созданная, предположительно Алексеем Пешковым - Максимом Горьким.

- Картина передана на выставку нынешним правообладателем коллекционером Лавреновым, который, получил ее от семьи Алексея Максимовича Пешкова. Картина содержит надписи, позволяющие атрибутировать авторство писателя. По информации семьи Пешкова, картина написана в 30-е годы прошлого века в районе дачи «Тессели» в Крыму. В настоящее время заканчивается графологическая экспертиза подписи на картине, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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КОГДА, ГДЕ?

18 марта в 14.00

Ул. Салтыкова-Щедрина, 33

ИСТОЧНИК KP.RU

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