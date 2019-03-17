2019-03-17T12:30:50+03:00
Происшествия

Пожилого орловца обчистил кавалер его квартирантки

Рецидивист стащил кошелек из жилища пенсионера
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле пожилого мужчину обчистил кавалер его квартирантки. Пенсионер сдавал женщине комнату внаем и когда та решила съехать, ее спутник прихватил из чужого жилища кошелек с деньгами.

Вора вычислили полицейские. 75-летний хозяин квартиры рассказал о пропаже, стражи порядка восстановили хронологию событий. Как оказалось, когда квартирантка съезжала, то пришла за вещами с мужчиной. Ее спутником оказался ранее судимый 50-летний мужчина. Он и стащил кошелек с пенсией арендодателя – всего в бумажнике было 12 тысяч рублей. Однако выйти сухим из воды рецидивисту не удалось.

- В беседе с полицейскими ранее привлекавшийся к уголовной ответственности гражданин признался в причастности к противоправному деянию. Возбуждено уголовное дело, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время вор задержан. Часть денег он уже успел потратить, остальное полицейские изъяли. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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