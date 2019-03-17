В Орле потеплеет
По прогнозам синоптиков, на грядущей неделе в Орле потеплеет. Начало новой рабочей пятидневки ознаменуется повышением температурных значений.
Как сообщается Росгидрометцентр, в понедельник 18 марта ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Столбики термометров будут варьироваться от отметки в 0 градусов ночью до +6 днем. Ветер южный, 5 м/с.
Во вторник 19 марта теплее - от +3 до +7. Будет пасмурно, небольшой дождь. Ветер сохранит направление и скоростью
В среду 20 числа от +2 до +6, снова переменная облачность и дождь. Ветер сменит направление на западное, будет дуть со скоростью 2 м/с.
В четверг 21 марта весна чуть-чуть сдаст позиции: столбики термометров в темное время суток покажут -1, в дневное +4 градуса. Метеорологи прогнозируют переменную облачность и небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-западный, 4 м/с.
В пятницу 22 числа от -1 до +4. Вновь переменная облачность и небольшой снег с дождем. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU