2019-03-17T12:11:26+03:00
Общество

В Орле потеплеет

Начало новой рабочей недели ознаменуется повышением температуры
Ольга СУПОНЕВА
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Весна в ОрлеВесна в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По прогнозам синоптиков, на грядущей неделе в Орле потеплеет. Начало новой рабочей пятидневки ознаменуется повышением температурных значений.

Как сообщается Росгидрометцентр, в понедельник 18 марта ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Столбики термометров будут варьироваться от отметки в 0 градусов ночью до +6 днем. Ветер южный, 5 м/с.

Во вторник 19 марта теплее - от +3 до +7. Будет пасмурно, небольшой дождь. Ветер сохранит направление и скоростью

В среду 20 числа от +2 до +6, снова переменная облачность и дождь. Ветер сменит направление на западное, будет дуть со скоростью 2 м/с.

В четверг 21 марта весна чуть-чуть сдаст позиции: столбики термометров в темное время суток покажут -1, в дневное +4 градуса. Метеорологи прогнозируют переменную облачность и небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-западный, 4 м/с.

В пятницу 22 числа от -1 до +4. Вновь переменная облачность и небольшой снег с дождем. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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