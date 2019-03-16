Международный фестиваль сценических искусств пройдет в Орле в воскресенье
Международный фестиваль сценических искусств «Звездный свет» пройдет в Орле уже в это воскресенье, 17 марта. В концертном зале Орловского областного центра народного творчества выступят инструментальные и вокальные коллективы и солисты из разных городов России, а также из Индии, Конго и Турции. Возраст конкурсантов - от 5 лет и старше.
Участники фестиваля поборются за ценные призы, такие как микрофон, сертификаты на запись песни, специальные статуэтки. Кроме того, их ждет отбор на концерт в рамках международного форума, на котором они представят русскую культуру.
Открытие фестиваля состоится в 13:30.
Адрес: переулок Карачевский, 6.
ИСТОЧНИК KP.RU