Международный фестиваль сценических искусств пройдет в Орле в воскресенье

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-16T13:27:32+03:00

В конкурсе примут участие инструментальные и вокальные коллективы и солисты из разных городов и стран

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Международный фестиваль сценических искусств «Звездный свет» пройдет в Орле уже в это воскресенье, 17 марта. В концертном зале Орловского областного центра народного творчества выступят инструментальные и вокальные коллективы и солисты из разных городов России, а также из Индии, Конго и Турции. Возраст конкурсантов - от 5 лет и старше.

Участники фестиваля поборются за ценные призы, такие как микрофон, сертификаты на запись песни, специальные статуэтки. Кроме того, их ждет отбор на концерт в рамках международного форума, на котором они представят русскую культуру.

Открытие фестиваля состоится в 13:30.

Адрес: переулок Карачевский, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU