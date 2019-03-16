На Орловщине идет подготовка к цифровому телевидению

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-16T13:16:00+03:00

Сменные цифровые приставки будут доступны уже в середине апреля

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В Орловской области идет подготовка к цифровому телевидению. По плану перехода на такое вещание регионвходит в 3-ий этап отключения аналогового теле- и радиоэфира с 3 июня.

Оборудование для приема цифрового сигнала будут распространяться через почтовые отделения по цене от 990 рублей. Сменные цифровые приставки поступят в доступ уже 18 апреля.

- Орловским областным Союзом потребительских обществ закуплены приставки: D-COLOR, СИГНАЛ, ЭФИР, и антенны REXANT (DVB-T2), - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU