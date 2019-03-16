Ко дню рождения орловского композитора Евгения Дербенко откроется выставка
19 марта ко дню рождения орловского композитора Евгения Дербенко откроется выставка. Афиши, награды, записи музыкальных произведений, личные вещи и музыкальные инструменты деятеля искусств орловцы увидят в краеведческом музее.
- Творчество композитора неразрывно связано с Орловщиной. Орловские мотивы проходят красной строкой в основных темах его сочинений. Выставка будет интересна всем, кто любит творчество композитора, - рассказали «КП» организаторы.
Посетить выставку орловцы смогут в течение месяца.
Открытие запланировано на 15 часов.
Адрес: улица Гостиная, 2.
ЗНАЙ!
Евгений Петрович Дербенко – лауреат многочисленных российских и международных конкурсов, автор оригинальных сочинений, переложений, обработок для ливенской гармони. Его сюита для ливенской гармони с оркестром русских народных инструментов находится в репертуаре более 20-ти оркестров России.
ИСТОЧНИК KP.RU