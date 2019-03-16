СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-16T13:14:08+03:00

Афиши, награды, записи музыкальных произведений и личные вещи деятеля искусств орловцы увидят в краеведческом музее

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19 марта ко дню рождения орловского композитора Евгения Дербенко откроется выставка. Афиши, награды, записи музыкальных произведений, личные вещи и музыкальные инструменты деятеля искусств орловцы увидят в краеведческом музее.

- Творчество композитора неразрывно связано с Орловщиной. Орловские мотивы проходят красной строкой в основных темах его сочинений. Выставка будет интересна всем, кто любит творчество композитора, - рассказали «КП» организаторы.

Посетить выставку орловцы смогут в течение месяца.

Открытие запланировано на 15 часов.

Адрес: улица Гостиная, 2.

ЗНАЙ!

Евгений Петрович Дербенко – лауреат многочисленных российских и международных конкурсов, автор оригинальных сочинений, переложений, обработок для ливенской гармони. Его сюита для ливенской гармони с оркестром русских народных инструментов находится в репертуаре более 20-ти оркестров России.

ИСТОЧНИК KP.RU