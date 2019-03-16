Более полутора граммов «синтетики» изъяли полицейские у орловца
С поличным мужчину задержали в Северном районе Орла
Более полутора граммов «синтетики» изъяли полицейские у орловцаФото: Архив "КП"
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Более полутора граммов наркотического вещества изъяли полицейские у орловца. С поличным мужчину задержали в Северном районе Орла при попытке его сбыть.
- Проведенное исследование показало, что изъятое - синтетический наркотик массой 1,57 грамма, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Сейчас мужчина задержан. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU