2019-03-16T12:47:56+03:00
Происшествия

Более полутора граммов «синтетики» изъяли полицейские у орловца

С поличным мужчину задержали в Северном районе Орла
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Более полутора граммов «синтетики» изъяли полицейские у орловцаБолее полутора граммов «синтетики» изъяли полицейские у орловцаФото: Архив "КП"
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Более полутора граммов наркотического вещества изъяли полицейские у орловца. С поличным мужчину задержали в Северном районе Орла при попытке его сбыть.

- Проведенное исследование показало, что изъятое - синтетический наркотик массой 1,57 грамма, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Сейчас мужчина задержан. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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