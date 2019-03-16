Прокуратура проверила состояние крыши дома № 1 на бульваре Победы в Орле

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-16T12:11:00+03:00

Прокуратура проверила крышу дома № 1 на бульваре Победы в Орле Фото: Архив "КП"

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Прокуратура проверила состояние крыши многоквартирного дома № 1 на бульваре Победы в Орле. Его жильцы из-за ненадлежащего состояния кровли и смены погоды страдают от протечек и залития квартир.

- Обязанности по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома возложены на управляющую компанию. Однако надлежащим образом обязательства УК не исполняются, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Для обследования дома были подключены специалисты жилинспекции. По результатам проверки за нарушения управляющей организации было выдано предписание о необходимости приведение ремонта крыши. За исполнением предписания установлен контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU