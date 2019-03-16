Прокуратура проверила состояние крыши дома № 1 на бульваре Победы в Орле
Прокуратура проверила состояние крыши многоквартирного дома № 1 на бульваре Победы в Орле. Его жильцы из-за ненадлежащего состояния кровли и смены погоды страдают от протечек и залития квартир.
- Обязанности по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома возложены на управляющую компанию. Однако надлежащим образом обязательства УК не исполняются, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
Для обследования дома были подключены специалисты жилинспекции. По результатам проверки за нарушения управляющей организации было выдано предписание о необходимости приведение ремонта крыши. За исполнением предписания установлен контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU