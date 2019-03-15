Орловским парням грозит тюрьма за кражу кабеля с предприятия
Под Орлом двое молодых людей украли кабеля с территории предприятия на круглую сумму больше чем в 160 тысяч рублей. Теперь парням грозит уголовная ответственность - возбуждено уголовное дело.
В полицию обратились представители организации. Стражи правопорядка взялись за розыск воров. Под подозрение попал 22-летний бывший сотрудники предприятия.
- Полицейские выяснили, что предполагаемый подозреваемый действовал не один. Так, еще являясь сотрудником, с конца января и по начало февраля, вместе со знакомым, он совершил хищение кабеля. Украденное молодые люди сдавали, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сейчас расследование продолжается. Воришки под подпиской о невыезде. Согласно закону, им может грозить до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU