Орловским парням грозит тюрьма за кражу кабеля с предприятия

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-15T15:14:47+03:00

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Под Орлом двое молодых людей украли кабеля с территории предприятия на круглую сумму больше чем в 160 тысяч рублей. Теперь парням грозит уголовная ответственность - возбуждено уголовное дело.

В полицию обратились представители организации. Стражи правопорядка взялись за розыск воров. Под подозрение попал 22-летний бывший сотрудники предприятия.

- Полицейские выяснили, что предполагаемый подозреваемый действовал не один. Так, еще являясь сотрудником, с конца января и по начало февраля, вместе со знакомым, он совершил хищение кабеля. Украденное молодые люди сдавали, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас расследование продолжается. Воришки под подпиской о невыезде. Согласно закону, им может грозить до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU