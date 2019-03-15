2019-03-15T14:03:18+03:00
Общество

На выходных в Орле до +5 и небольшой дождь

В ночные часы все еще морозно
Ольга СУПОНЕВА
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Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты!Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Будущие выходные в Орле будут пасмурными и сырыми. Синоптики прогнозируют до +5 выше нуля, впрочем, в ночные часы все еще морозно.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 16 марта облачность переменная и небольшие осадки: дождь со снегом. Температура ночью составит -1 градус, днем поднимется до 4 выше нуля. Ветер юго-восточный, 6 м/с.

В воскресенье 17 марта чуть теплее. Столбики термометров покажут от 1 до 5 градусов со знаком плюс, будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер сменит направление на южное и будет дуть со скоростью 1 м/с.

По предварительным прогнозам метеорологов, на следующей неделе ожидается потепление: в дневные часы растеплится до +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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