Орловцы представили свои произведения на Всероссийской художественной выставке в Москве

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-14T15:16:12+03:00

Участие в ней приняли десять орловских талантов

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Орловцы представили свои произведения на Всероссийской художественной выставке «Россия-XIII» в Москве. Участие в ней приняли десять орловских талантов - членов Союза художников России. В числе них – живописцы: Заслуженный художник РФ Иван Костомаров, Заслуженный художник РФ Анатолий Костяников, Александр Никитин, Алексей Плешков, Яна Патокина, Ольга Сорокина.

В экспозиции также представлены графические работы Народного художника РФ Гиви Калмахелидзе и Заслуженного работника культуры РФ Виктора Лебедева. Кроме того, на выставку отобраны работы орловского скульптора Валерия Михеева и художницы, которая занимается росписью шелка, Валентины Олейниковой.

Выставка продлится в Центральном доме художника до 17 марта. На ней экспонируются более 2000 произведений всех видов изобразительного и декоративного искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU