Орловцы представили свои произведения на Всероссийской художественной выставке в Москве
Орловцы представили свои произведения на Всероссийской художественной выставке «Россия-XIII» в Москве. Участие в ней приняли десять орловских талантов - членов Союза художников России. В числе них – живописцы: Заслуженный художник РФ Иван Костомаров, Заслуженный художник РФ Анатолий Костяников, Александр Никитин, Алексей Плешков, Яна Патокина, Ольга Сорокина.
В экспозиции также представлены графические работы Народного художника РФ Гиви Калмахелидзе и Заслуженного работника культуры РФ Виктора Лебедева. Кроме того, на выставку отобраны работы орловского скульптора Валерия Михеева и художницы, которая занимается росписью шелка, Валентины Олейниковой.
Выставка продлится в Центральном доме художника до 17 марта. На ней экспонируются более 2000 произведений всех видов изобразительного и декоративного искусств.
ИСТОЧНИК KP.RU