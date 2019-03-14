С «Лабораторией безопасности» познакомились орловские школьники

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-14T14:24:35+03:00

В этот раз передвижной комплекс с велосипедами и макетами посетил Троснянский район

Изменить размер текста: A A

С «Лабораторией безопасности» познакомились учащиесяТроснянской средней школы. На этот раз сюда передвижной комплекс инспекторов ГИБДД приехал, чтобы помочь ребятам вспомнить правила безопасного поведения на дороге.

Занятия для детей прошли в спортивном зале школы. В игровой форме ребята выполнили различные упражнения. Они вспомнили, как правильно переходить дорогу, выходить из общественного транспорта, изучили дорожные знаки.

- Мобильность комплекса позволяет ему выезжать в отдаленные районы. Внутри автомобиля есть велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Это оборудование помогает смоделировать дорожную ситуацию и научить алгоритму поведения на дороге как в реальных условиях, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU