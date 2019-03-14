2019-03-14T14:24:35+03:00
Общество

С «Лабораторией безопасности» познакомились орловские школьники

В этот раз передвижной комплекс с велосипедами и макетами посетил Троснянский район
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

С «Лабораторией безопасности» познакомились учащиесяТроснянской средней школы. На этот раз сюда передвижной комплекс инспекторов ГИБДД приехал, чтобы помочь ребятам вспомнить правила безопасного поведения на дороге.

Занятия для детей прошли в спортивном зале школы. В игровой форме ребята выполнили различные упражнения. Они вспомнили, как правильно переходить дорогу, выходить из общественного транспорта, изучили дорожные знаки.

- Мобильность комплекса позволяет ему выезжать в отдаленные районы. Внутри автомобиля есть велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Это оборудование помогает смоделировать дорожную ситуацию и научить алгоритму поведения на дороге как в реальных условиях, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К ремонту дороги в Межевом переулке в Орле застройщик приступит в конце мая
Орловцы представили свои произведения на Всероссийской художественной выставке в Москве
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
Два похищенных ВАЗа разыскали орловские полицейские
Андрей Клычков заявил об ускорении темпов газификации в Орловской области
Орловский художник стал секретарем Союза художников России по ЦФО
Новые аппараты для гемодиализа появились в клинической больнице Орла
В Болхове подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта «Синицына моста»
В Орле пьяный водитель без прав протаранил две иномарки
За три года на Орловщине решат проблему с яслями
В Орле на улице Матросова горела хозпостройка
Орловщина стала 11-ой в рейтинге регионов по благоустройству общественных пространств в 2018 году
Бесхозный рюкзак заставил орловцев поволноваться
На перекрестке в Северном районе Орла столкнулись два автомобиля
«Аристократы поневоле»: артисты орловского театра Тургенева готовятся к премьере
В Орле пешеход попал под колеса «Ларгуса» и получил травмы
В конце марта в Орле пройдет гимнастический турнир
Города Орловщины поборются за лучший проект по благоустройству
«Проявляя участие»: полицейские и общественники в Орле запускают новый профилактический проект
В Орле подрядчики латают дороги по гарантии
Орловцев попросили убрать незаконно установленные гаражи
ВИЧ-инфицированных на Орловщине стало больше
Орловские полицейские уехали в Дагестан
Из-за махинаций со счетчиком электроэнергии орловец лишился автомобиля
Орловская область оказалась одной из самых вымирающих в России
Для детей-сирот Орла в этом году планируют купить больше 70 квартир
Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»
На выставке техники ОМОН побывали орловские школьники