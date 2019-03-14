2019-03-14T13:40:01+03:00
Происшествия

Два похищенных ВАЗа разыскали орловские полицейские

Одну из машин преступник разобрал на части, другую – продал
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Два похищенных ВАЗа разыскали орловские полицейскиеДва похищенных ВАЗа разыскали орловские полицейскиеФото: Архив "КП"
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В Орловском районе полицейские разыскали два похищенных «ВАЗа». Обе машины преступник украл еще три года назад. Автомобили «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2107» владелец припарковал возле дома, где очень долгое время отсутствовал. Как оказалось, угнал их 30-летний знакомый мужчины.

Сначала он похитил «семерку» и разобрал ее на части. Детали от машины полицейские нашли в его доме. «Десятку» мужчина продал. Правоохранители автомобиль разыскали и вернули владельцу.

- По факту хищения транспортных средств было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. В настоящее время ведется следствие. Мужчина находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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