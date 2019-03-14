СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-14T11:09:03+03:00

Орловщина стала 11-ой в рейтинге регионов по благоустройству общественных пространств в 2018 году Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Орловщина стала 11-ой в рейтинге регионов по благоустройству общественных пространств в 2018 году. Оценку реализации госпрограммы давали по нескольким показателям. Орловская область набрала 68 баллов из 82 возможных.

Напомним, в 2018 году на программу «Формирование современной городской среды» регион получил 539,3 миллиона рублей из средств федерального, областного, муниципальных бюджетов, а также из средств Правительства Москвы. Субсидию получил Мценск на обустройство городского парка. В Орле деньги пошли на благоустройство колоннады Городского парка, скверов «Юность», «Орлята», «1000 и 1 мелочь», историко-литературного квартала, парка «Дворянское гнездо» и Комсомольской площади. Был завершен ремонт фонтана и «Летней эстрады» в Детском парке, входной группы и фонтана в Городском парке, проезда на бульваре Победы.

Стоит отметить, что по показателям двухлетней давности регион закрывал последние места рейтинга по реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU