СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-14T10:48:31+03:00

После его обследования взрывоопасных предметов спасатели не нашли

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Бесхозный рюкзак заставил орловцев поволноваться. Брошенную сумку обнаружили около одного из домов в переулке Артельный в Орле. На место немедленно выехали спасатели.

- После обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали десять раз, из них 9 выездов – на ликвидацию возгораний и одно – на сообщение о подозрительном бесхозном предмете.

ИСТОЧНИК KP.RU