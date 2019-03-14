Бесхозный рюкзак заставил орловцев поволноваться
После его обследования взрывоопасных предметов спасатели не нашли
Фото: Вячеслав Коваленко
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Бесхозный рюкзак заставил орловцев поволноваться. Брошенную сумку обнаружили около одного из домов в переулке Артельный в Орле. На место немедленно выехали спасатели.
- После обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали десять раз, из них 9 выездов – на ликвидацию возгораний и одно – на сообщение о подозрительном бесхозном предмете.
ИСТОЧНИК KP.RU
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