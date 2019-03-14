«Аристократы поневоле»: артисты орловского театра Тургенева готовятся к премьере

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-14T09:58:19+03:00

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Артисты орловского театра Тургенева готовятся к премьере нового спектакля «Аристократы поневоле» по пьесе Эдуардо Скарпетта. Постановку орловцы увидят уже 29 марта.

Итальянский автор комедии поз и положений знал, как рассмешить зрителя. У него был собственный театр, где он сам писал пьесы, сам ставил и сам в них играл. Часто Эдуардо использовал сюжеты французских водевилей.

- Новый спектакль рассказывает о двух нищих, но очень темпераментных итальянских семействах, которые ютятся под одной крышей. Они задолжали всей округе и вот-вот будут изгнаны из своего жалкого жилища. Но им везет: молодой маркиз влюбляется в балерину. Несмотря на то, что девушка — дочь разбогатевшего повара, юноша не может открыться в своей любви отцу аристократу. Чтобы получить согласие отца девушки на замужество, маркиз уговаривает обнищавших глав семейств сыграть роли его дяди и отца, - рассказали «КП» артисты театра.

Билеты на премьерный показ уже доступны в кассах театра.

Адрес: площадь Ленина, 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU