2019-03-14T09:11:58+03:00
Общество

Города Орловщины поборются за лучший проект по благоустройству

На его реализацию муниципалитетам могут выделить от 30 до 100 миллионов рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Города Орловщины поборются за лучший проект по благоустройствуГорода Орловщины поборются за лучший проект по благоустройствуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Шесть городов Орловщины поборются за лучший проект по благоустройству на Всероссийском конкурсе. Согласно положению, на его реализацию муниципалитетам дополнительно могут выделить от 30 до 100 миллионов рублей.

Так, например, в Ливнах готовят проект по благоустройству «Парка Ливгидромаш». Жители Мценска проголосовали за набережную реки Зуши возле горы Самород, болховчане − за «Парк-Городок». В Дмитровске планируется привести в порядок бульвар и сквер Кантимира, в Малоархангельске – парк Пушкина, в Новосиле – Аллею Славы.

Напомним, в 2018 году общий объем денежных средств, направленных на благоустройство территорий Орловской области, превысил 539 миллионов рублей. Всего за год удалось привести в порядок 30 парков, скверов, пешеходных зон. Субсидий на благоустройство в 2019 году поступит больше. На реализацию планов направят более 738 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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