Города Орловщины поборются за лучший проект по благоустройству
Шесть городов Орловщины поборются за лучший проект по благоустройству на Всероссийском конкурсе. Согласно положению, на его реализацию муниципалитетам дополнительно могут выделить от 30 до 100 миллионов рублей.
Так, например, в Ливнах готовят проект по благоустройству «Парка Ливгидромаш». Жители Мценска проголосовали за набережную реки Зуши возле горы Самород, болховчане − за «Парк-Городок». В Дмитровске планируется привести в порядок бульвар и сквер Кантимира, в Малоархангельске – парк Пушкина, в Новосиле – Аллею Славы.
Напомним, в 2018 году общий объем денежных средств, направленных на благоустройство территорий Орловской области, превысил 539 миллионов рублей. Всего за год удалось привести в порядок 30 парков, скверов, пешеходных зон. Субсидий на благоустройство в 2019 году поступит больше. На реализацию планов направят более 738 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU