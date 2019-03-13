2019-03-13T15:09:36+03:00
Общество

Орловские полицейские уехали в Дагестан

Служебная командировка продлится полгода
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Сотрудники орловской полиции отправились в служебную командировку. В Северокавказском регионе они проведут полгода.

В Дагестан уехали сотрудники разных подразделений полиции. Шесть месяцев они будут выполнять свои служебные обязанности на территории республики.

- По традиции, провожали коллег в командировку руководители регионального УМВД, сослуживцы и родственники. Обращаясь к сотрудникам, начальник областного управления генерал-майор полиции Юрий Савенков, ориентировал их на неукоснительное соблюдение служебной дисциплины и законности, а также пожелал вернуться в полном составе в установленный срок, - поделились с «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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