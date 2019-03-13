СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-13T10:49:30+03:00

Полгода на исправительных работах будет трудиться орловец за неуплату алиментов своему ребенку Фото: Архив "КП"

Зная о своих обязанностях, мужчина продолжил не платить и задолжал более 23 тысяч рублей

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Полгода на исправительных работах будет трудиться орловец за неуплату алиментов своему ребенку. Такой приговор мужчине вынес суд.

Орловец уже был привлечен к административной ответственности за уклонение от выплат. Зная о своих обязанностях, мужчина продолжил не платить алименты и задолжал более 23 тысяч рублей.

- Суд о виновности орловца согласился. В доход государства у мужчины на протяжении полу года будет удерживаться 10 % от его заработной платы, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU