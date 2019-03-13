Полгода на исправительных работах будет трудиться орловец за неуплату алиментов своему ребенку
Зная о своих обязанностях, мужчина продолжил не платить и задолжал более 23 тысяч рублей
Полгода на исправительных работах будет трудиться орловец за неуплату алиментов своему ребенкуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Полгода на исправительных работах будет трудиться орловец за неуплату алиментов своему ребенку. Такой приговор мужчине вынес суд.
Орловец уже был привлечен к административной ответственности за уклонение от выплат. Зная о своих обязанностях, мужчина продолжил не платить алименты и задолжал более 23 тысяч рублей.
- Суд о виновности орловца согласился. В доход государства у мужчины на протяжении полу года будет удерживаться 10 % от его заработной платы, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU