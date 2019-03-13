2019-03-13T10:37:46+03:00
Общество

Орловские школьники пройдут социально-психологический тест на наркотики

В ежегодном анкетировании планируется охватить до 90 % учащихся
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские школьники пройдут социально-психологический тест на наркотикиОрловские школьники пройдут социально-психологический тест на наркотикиФото: Архив "КП"
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Орловские школьники пройдут социально-психологический тест на наркотики. Об этом шла речь на минувшем заседании региональной антинаркотической комиссии 12 марта. Всего анкетированием планируется охватить 90 % учащихся в возрасте от 13 лет до 18 лет.

В 2018 году такое тестирование проводилось в 8-х и 10-х классах школ, и на первых курсах профессиональных образовательных организаций. Всего тест прошли 7224 человека. По результатам теста, 196 учащихся вошли в группу риска зависимости от психоактивных веществ.

По данным наркологического диспансера, по состоянию на 1 января 2019 года в Орловской области зарегистрировано 1049 потребителей наркотических средств и психотропных веществ, 33 из них – несовершеннолетние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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