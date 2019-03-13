СЕГОДНЯ 10:34 2019-03-13T10:35:21+03:00

В ней бойцы смогут начать свой путь в профессиональный спорт

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В Орле появится лига кикбоксинга. Первой отправной точкой OREL PRO-KICKBOXING LEAGUE станет турнир, который пройдет 5 апреля на площадке фитнесс-клуба «Система-комплекс».

- Эта профессиональная лига создана для тех бойцов, которые хотят начать свой путь в профессиональный кикбоксинг. Наша цель - развить и популяризировать профессиональный кикбоксинг в России и в СНГ, а также продвигать молодых восходящих звезд, - рассказал инициатор проекта Андрей Чадин.

Бои будут проводиться в следующих классах:

J - опытные юниоры 12-13, 14-15, 16-17 лет;

N - новички 12-13, 14-15, 16-17, 18 лет и старше;

С - полу-профессионалы для спортсменов от 16 лет;

В - начинающие профессионалы;

А – профессионалы.

ИСТОЧНИК KP.RU