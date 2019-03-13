В Орле появится лига кикбоксинга
В Орле появится лига кикбоксинга. Первой отправной точкой OREL PRO-KICKBOXING LEAGUE станет турнир, который пройдет 5 апреля на площадке фитнесс-клуба «Система-комплекс».
- Эта профессиональная лига создана для тех бойцов, которые хотят начать свой путь в профессиональный кикбоксинг. Наша цель - развить и популяризировать профессиональный кикбоксинг в России и в СНГ, а также продвигать молодых восходящих звезд, - рассказал инициатор проекта Андрей Чадин.
Бои будут проводиться в следующих классах:
J - опытные юниоры 12-13, 14-15, 16-17 лет;
N - новички 12-13, 14-15, 16-17, 18 лет и старше;
С - полу-профессионалы для спортсменов от 16 лет;
В - начинающие профессионалы;
А – профессионалы.
ИСТОЧНИК KP.RU