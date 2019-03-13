Жителя Орла осудили на 14 лет за убийство
Будучи пьяным, мужчина ударил своего товарища кухонным ножом
Жителя Орла осудили на 14 лет за убийствоФото: Архив "КП"
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Жителя Орла осудили за убийство. Будучи пьяным, мужчина ударил своего товарища кухонным ножом. Тот от полученных травм скончался на месте.
- Суд согласился с мнением прокурора о виновности орловца и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.
Пока приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU