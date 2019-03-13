В орловском магазине силовики поймали покупателя с неоплаченной корзиной продуктов
Миновать кассы незамеченным мужчине не удалось
В орловском магазине силовики поймали покупателя с неоплаченной корзиной продуктовФото: Архив "КП"
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В орловском магазине силовики поймали 51-летнего мужчину с неоплаченной корзиной продуктов. Инцидент произошел в 11 марта в крупном гипермаркете на Кромском шоссе.
- Покупатель попытался вынести товары минуя кассовую зону. Мужчина был задержан на выходе из торгового зала, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
При задержании орловец не сопротивлялся. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU